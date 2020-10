Waarom de interlandbreak niet de doodsteek is voor het voetbal in coronatijden

Cristiano Ronaldo, positief. Slovaaks bondscoach Pavel Hapal, ook positief. Brandon Mechele, was eerder al positief. Positief op corona welteverstaan, negatief voor het voetbal? Het trio en nog anderen testten positief tijdens de huidige of de vorige interlandbreak. Toch zegt viroloog Marc Van Ranst dat de interlandperiode geen probleem is voor het aantal coronabesmettingen in het voetbal.