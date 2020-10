Zes jongeren voor jeugdrechter na aanval op 15-jarige jongen in Puurs-Sint-Amands

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek -

De jeugdrechter heeft twee minderjarigen van 14 en 16 jaar in een gesloten jeugdinstelling geplaatst na het ernstige geweldsincident met een jongen van 15 in Puurs-Sint-Amands. Drie andere minderjarigen kregen strenge voorwaarden opgelegd. De meerderjarige verdachte is door de onderzoeksrechter aangehouden en onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat meldt het parket Antwerpen.