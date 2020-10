Delhaize trekt stekker uit Fresh Ateliers

Delhaize gaat geen nieuwe Fresh Atelier-winkels meer openen. Bestaande winkels krijgen een nieuwe bestemming. Dat heeft de supermarktgroep woensdag bekendgemaakt. De coronacrisis zorgt voor een gebrek aan passage in de hippe stadswinkels.

Delhaize opende in 2018 een eerste Fresh Atelier, in de Brusselse Ravensteingalerij. Er werd met onder meer salades, soep, broodjes tot warmemaaltijden en sushi vooral gemikt op een stedelijk publiek of bijvoorbeeld pendelaars. De ambities van Delhaize in 2018 waren groot. De retailer schatte het potentieel van de stadswinkels toen op 200 winkels binnen drie jaar.

Nieuw concept

Het concept wordt nu stopgezet, klinkt het bij Delhaize. Van de tien bestaande winkels in Brussel, Antwerpen en Leuven wordt er een deel op termijn omgevormd tot Shop&Go-winkels en wordt een deel veranderd in een nieuw, nog onbekend, concept. Een winkel (op de Meir in Antwerpen) sluit op termijn de deuren. Eén Fresh Atelier (Brussels Noordstation) blijft voorlopig bestaan.

De supermarktgroep zegt te stoppen met Fresh Atelier omdat door de coronacrisis het concept niet meer voldoet aan de behoeften van de klant. Er is veel meer thuiswerk, minder passage in de steden en er zijn veel minder pendelaars dagelijks onderweg. “Corona heeft voor een trendbreuk gezorgd. Er is duidelijk minder vraag naar on-the-go-producten, en dat weegt op de rentabiliteit”, klinkt het bij het bedrijf.

De gevolgen voor de werkgelegenheid zullen miniem zijn, verwacht een woordvoerder. In de Fresh Ateliers werken maar 2 à 3 mensen, en de nieuwe winkels hebben ook personeel nodig.