Opvallend: 20 Premier League-clubs spreken zich uit tegen Project Big Picture

De twintig voetbalclubs uit de Engelse Premier League hebben zich collectief uitgesproken tegen ‘Project Big Picture’, het plan dat afgelopen weekend werd gelanceerd. Het plan behelst onder meer inkrimping van de Premier League, het schrappen van de League Cup, een andere verdeling van de tv-gelden en het toekennen van meer macht aan een select aantal clubs in de hoogste afdeling.

‘Project Big Picture’ is een idee van de Amerikaanse eigenaren van Liverpool en Manchester United en wordt ondersteund door de EFL, de organisatie die over de drie divisies onder de Premier League gaat. De clubs uit die lagere divisies zouden gaan meeprofiteren van de enorme tv-inkomsten in de Premier League, nu jaarlijks zo’n 3 miljard euro. In het plan staat dat een kwart hiervan naar de ploegen uit de Championship, League One en League Two gaat. Zonder financiële steun dreigen heel wat clubs om te vallen als gevolg van de coronacrisis.

De twintig clubs uit de Engelse topcompetitie, waaronder ook Liverpool en Manchester United, bespraken woensdag het plan. Opvallend genoeg waren ze het er unaniem over eens dat ze ‘Project Big Picture’ niet zien zitten. De clubs spraken wel af gezamenlijk te gaan werken aan een strategisch plan voor de “toekomstige structuren en financiering van het Engelse voetbal”.

De twintig ploegen uit de hoogste afdeling besloten om 50 miljoen pond, omgerekend zo’n 55 miljoen euro, ter beschikking te stellen aan de clubs uit League One en League Two. Het gaat om schenkingen en renteloze leningen. Eerder doneerde de Premier League al 27 miljoen pond om de clubs uit de lagere regionen door de crisis heen te helpen. Over extra hulp aan de Championship wordt nog gesproken.

(belga)