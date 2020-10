Ondanks luchtvaartcrisis toch bestelling voor Airbus

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft zwaar te lijden van de coronacrisis, maar kon woensdag toch een bestelling binnenhalen. De nieuwe Griekse luchtvaartmaatschappij Sky Express is klant geworden en bestelde vier middellange-afstandstoestellen van het type A320neo. Twee andere toestellen van hetzelfde type least het bedrijf van ACG.

Financiële details zijn woensdag niet bekendgemaakt, maar de catalogusprijs bedraagt ruim 400 miljoen euro. Bestellingen van nieuwe passagierstoestellen zijn sinds de coronapandemie een zeldzaamheid geworden. Integendeel, door de daling van het vliegverkeer zijn heel wat luchtvaartmaatschappijen vragende partij om hun reeds bestelde toestellen later in dienst te nemen of onderhandelen ze over een andere oplossing. Zowel Airbus als zijn Amerikaanse concurrent Boeing hebben hun productie reeds aangepast. Ze plannen ook duizenden ontslagen.