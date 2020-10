Met meer dan 250 in kort geding tegen lockdown, verplichte sluitingen en bubbels: “Geen wetenschappelijke basis voor”

Brussel -

Uitgerekend terwijl het crisiscomité opnieuw strengere maatregelen in het vooruitzicht stelde om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, eiste een groep van 260 klagers voor het Brusselse hof van beroep in kort geding dat een lockdown, verplichte sluiting van handelszaken, algemene mondmaskerplicht en andere “beperkingen op onze basisrechten” voortaan niet meer toegelaten zouden worden. “Er is geen wetenschappelijke basis voor deze verregaande maatregelen.”