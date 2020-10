Noodtoestand in Frankrijk: Macron voert avondklok in verschillende regio’s in

Met 12.993 nieuwe besmettingen en 87 overlijdens in 24 uur, heeft de Franse president Emmanuel Macron besloten de coronamaatregelen te verstrengen. In verschillende regio’s komt er een avondklok en vanaf zaterdag is de noodtoestand ook opnieuw van kracht voor heel het land.

“De situatie is zorgwekkend”, zei de Franse president woensdagavond tijdens een interview. “Het virus is terug, waardoor onze gezondheidszorg onder druk staat. Dat is heel verontrustend want we hebben niet voldoende bedden en het virus zit overal in ons land. En dus moeten er opnieuw striktere maatregelen komen.”

Daarom wordt er een avondklok ingevoerd, vanaf zaterdag om middernacht, die zal gelden tussen 21 uur en 6 uur ’s ochtends. Wie zich dan nog op straat begeeft, riskeert een boete van 135 euro. Die boetes kunnen in geval van recidive oplopen tot 1.500 euro. De maatregel geldt voor de regio’s Île-de-France, Grenoble, Rijsel, Aix-Marseille, Rouen, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne en Lyon. De avondklok zal in principe een maand lang geldig zijn, al hoopt de president die te kunnen verlengen tot 1 december. Ook alle theaters, restaurants en bars in die regio’s zullen om 21 uur de deuren al moeten sluiten. Vanaf zaterdag wordt ook opnieuw de noodtoestand voor de volksgezondheid ingevoerd in heel het land.

Reizen toegelaten

Telewerken wordt niet verplicht en dus zal het openbaar vervoer ook blijven rijden na 21 uur. Omdat de avondklok al zo vroeg van kracht is zullen er - net zoals tijdens de eerste golf- attesten komen waarmee mensen kunnen aantonen dat ze het recht hebben om op straat te komen, omdat ze bijvoorbeeld naar het werk moeten of van het werk naar huis gaan. “Mensen moeten naar het werk kunnen gaan maar als het kan, raden we aan om van thuis te werken”, zei de president. In tegenstelling tot enkele maanden geleden zullen postkantoren en andere bedrijven de deuren dus niet sluiten. “Want sociale contacten zijn noodzakelijk”, benadrukt de president. Ook scholen blijven voorlopig open en reizen tussen regio’s is nog steeds toegelaten.

Het wordt ook aangeraden om de regel van zes te volgenen dus niet meer dan zes mensen thuis uit te nodigen. Hiervoor rekent de president op de burgerzin van de Fransen: “We raden het aan maar we gaan het niet in een wet vastleggen”, aldus Macron. Op de vraag of die regel ook voor jongeren van toepassing is antwoordde de president dat hij de jongeren de les niet wil spellen:“Het is moeilijk om 20 te zijn in 2020. Het zijn zij die zich opofferen: de examens zijn afgelast, ze zijn angstig over hun opleiding en moeten op zoek naar die eerste job. Het is normaal dat als we jong zijn, we willen feesten. Maar ook zij gaan wat moeite moeten doen door in kleinere groepen af te spreken.”

Extra budget

Wie een uitkering en huurtoeslag krijgt zal komende zes weken 150 euro bijstand krijgen en 100 euro per kind, dat kondigde de president woensdag ook aan. Voor de theaters, restaurants en bars die de deuren moeten sluiten beloofde de president ook economische steun. “De tijdelijke werkloosheid zal opnieuw worden ingevoerd voor hotels, cafés, restaurants, de toeristische sector, de culture- en evenementensector alsook voor de sportsector. Er komt ook hulp voor zelfstandigen en KMO’s die moeten sluiten want ik wil niet dat ze failliet gaan door deze avondklok zoals wel het geval was tijdens de eerste golf”, zei de president.

Tenslotte liet de president ook weten een nieuwe teststrategie te willen gaan gebruiken door de nieuwe antigene tests en zelftests in te zetten.