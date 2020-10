Brusselse politiehonden krijgen steekwerende vesten

Hun baasjes dragen al langer systematisch een kogelwerende vest, maar sinds kort dragen de elf honden van de politiezone Brussel-West (Sint-Jans-Molenbeek, Ganshoren, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Jette) ook een beschermende vest. “Het beschermt de dieren tegen aanvallen met een mes of een ander stekend voorwerp, maar ook tegen bijvoorbeeld beten van andere honden. De vesten helpen zelfs tegen vuurwerk”, aldus korpschef Johan Berckmans. Dankzij het gebruik van lichte materialen ondervinden de honden amper hinder van de steekwerende vesten, die 250 euro per stuk kosten.

Brussel-West is een van de weinige politiezones in ons land die hun viervoetige helpers van dergelijk beschermend materiaal voorzien hebben. Zelfs de interventiehonden van de speciale eenheden van de federale politie moeten het zonder stellen. “De beslissing is genomen nadat een van onze honden vorig jaar tijdens een interventie meerdere messteken kreeg toegediend. Het dier overleefde als bij wonder en is nu opnieuw actief op het terrein”, aldus Berckmans.