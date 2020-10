Expert: “Corona doet armoede niet stijgen, maar dalen”

De inkomensongelijkheid in ons land en de armoede zullen niet stijgen door de coronacrisis, maar waarschijnlijk net wat afnemen. Dat zegt econoom en armoede-expert Ive Marx (UAntwerpen).

Het zou professor Ive Marx “niet verbazen” als later blijkt dat de coronacrisis de inkomenskloof in ons land en de relatieve armoede een stukje heeft doen afnemen. Toch vreemd, want dat druist volledig in tegen het aanvoelen dat de coronacrisis ongezien economisch onheil brengt. “Definitieve cijfers zijn er nog niet van”, zegt Marx. “Maar toch vermoed ik dat de armoede niet toegenomen zal zijn. De overheid heeft tijdens de eerste coronagolf een omvangrijk pakket maatregelen genomen: er was het systeem van tijdelijke werkloosheid door corona, er waren toeslagen voor wie loonverlies had, een Vlaamse energiepremie. Dat heeft een sterk effect gehad op mensen die het zwaarst getroffen werden.”

De uitkeringen bleven gelijk, terwijl heel wat mensen gedeeltelijk loonverlies leden: dat verkleinde dus de inkomenskloof. “Tegelijk waren er ook heel veel mensen die hun inkomsten hebben zien doorlopen en hun uitgaven tijdens de lockdown beperkt hebben: dat heeft het spaargeld explosief doen toenemen.”

Harder getroffen

Dat wil niet zeggen dat mensen die al in armoede zaten, niet veel harder getroffen werden door de coronacrisis, benadrukt Marx. Dat blijkt ook uit een studie van de Socialistische Mutualiteiten. De oversterfte tijdens de eerste golf was het grootst in het deel van de bevolking met het laagste inkomen. “Ook op het vlak van leerachterstand bij kinderen, mentaal welbevinden en gevallen van misbruik zijn er indicaties dat mensen die al krap zaten, harder getroffen zijn”, zegt Marx.