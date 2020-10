KV Mechelen benadrukt: ‘Onze licentie is niet in gevaar’

Na het nieuws dat het parket beslag heeft gelegd op het aandelenregister van KV Mechelen, benadrukt de club KV Mechelen dat de licentie hierdoor niet in gevaar komt. Voorts claimt de club dat er geen beslag is gelegd op de aandelen, zoals wij woensdag schreven, maar dat het aandelenregister in bewaring is genomen. Dit is een juridisch-technische discussie die in praktijk op hetzelfde neerkomt: de aandelen van Dieter Penninckx kunnen op dit moment niet verhandeld worden zonder goedkeuring van het gerecht.