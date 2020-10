Duivels voor het eerst sinds 2009 volledig in het wit, aanvoerder Lukaku verrast met nummer 10

Voor het eerst sinds september 2009 en de 1-2-zege in Armenië speelden de Rode Duivels in een volledig witte uitrusting. In de jaren zeventig was wit de vaste kleur van de Witte Duivels. Daarna was het de vaste tweede uitrusting, op enkele uitzonderingen na. Vanaf 2010 verdween de witte uitrusting om in de aanloop naar het uitgestelde EK 2020 haar rentree te maken. In Denemarken speelden de Belgen alleen in een wit shirt, in Engeland speelden ze in het rood omdat de thuisploeg in het wit speelt.