1.388 besmettingen in Molenbeek en maar twee pv’s: Brussels Gewest hinkt achterop in handhaving coronaregels

Het Brussels Gewest hinkt achterop wat betreft de handhaving van al de coronaregels. In een week tijd werden slechts 46 pv’s opgesteld in de hele regio, waarvan twee in coronahotspot Molenbeek. Ter vergelijking: In Gent – vier keer kleiner dan Brussel qua bevolking – zijn in die periode 95 pv’s uitgeschreven. Ruim dubbel zoveel, dus.