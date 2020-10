Jaws, maar dan in het echt: waarom er dit jaar zoveel Australiërs gedood zijn door haaien

In Australië is de politie gestopt met zoeken naar het lichaam van een 52-jarige surfer nadat zijn in stukken gescheurde pak aanspoelde op het strand. Het verdict: aangevallen door een grote witte haai. De man is daarmee al het zevende dodelijke slachtoffer dit jaar. Het zette wetenschappers aan het denken: waarom zijn er dit jaar zoveel Australiërs gedood door deze roofdieren?