Denemarken doet Rode Duivels koppositie cadeau, Oranje herpakt zich onder Frank de Boer

Niet alleen de Rode Duivels kwamen in actie vandaag, er kwamen nog heel wat toplanden in actie in de Nations League. Een overzicht.

Engels bondscoach Gareth Southgate wisselde tegen Denemarken liefst vijf spelers van de basiself die de Rode Duivels klopten en dat bleek niet echt een goed idee. In de beginfase hadden de Denen het betere van het spel. Op het halfuur kantelde de match helemaal in het voordeel van de bezoekers toen Harry Maguire een tweede gele kaart pakte en Christian Eriksen Denemarken vanop de stip het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. Door het verlies van de Engelsen komen de Rode Duivels weer op kop, Denemarken hijst zich naast Engeland op de tweede plaats.

Frank de Boer mag opgelucht ademhalen

Oranje, dat zo twijfelachtig begonnen was onder zijn nieuwe coach Frank de Boer, herrees tegen Italië uit zijn assen na drie matchen zonder doelpunt. Het kwam wel nog op achterstand in Bergamo door een goal van Lorenzo Pellegrini, maar de aansluitingstreffer van Donny van de Beek veranderde het spelbeeld. Na rust kon een sterk Nederland aanspraak maken op de 1-2, maar Gianluigi Donnarumma hield de thuisploeg recht op een trap van Memphis Depay. Het bleef bij 1-1. Jammer voor Oranje en Frank de Boer, dat nu naar de derde plek zakt. Doordat Polen met 3-0 van Bosnië-Herzegovina won - twee rozen van Robert Lewandowski -, worden zij immers de nieuwe groepsleider. Italië volgt op één punt.

Frankrijk wint heruitgave WK-finale

In groep 3 won Frankrijk in Kroatië in een heruitgave van de WK-finale. Antoine Griezmann zette de wereldkampioen met een rake pegel al vroeg op voorsprong. Vlasic scoorde tegen, maar tien minuten voor tijd bezorgde wie anders dan Kylian Mbappé de Fransen de zege. Daardoor staan Frankrijk en Portugal, dat Zweden simpel met 3-0 klopte, zij aan zij op kop.