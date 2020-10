REACTIES. Bondscoach Roberto Martinez verrast na moeizame zege: “Ik ben trots op deze prestatie”

De drie punten zijn binnen, en dankzij de Engelse nederlaag tegen Denemarken staan de Rode Duivels terug eerste. Job done dus, al was het zonder veel overtuiging. Het goede gevoel overheerst echter. “We hebben gewonnen en dat is wat telt”, aldus matchwinnaar Romelu Lukaku. Bondscoach Roberto Martinez ging nog een stapje verder. “Ik ben trots op deze prestatie.”

Romelu Lukaku: “Goed gevoel na dit drieluik”

Weer twee goals erbij voor Romelu Lukaku (27). En dat terwijl de IJslanders goed wisten dat hij de man was die ze in de gaten moesten houden. Er stond een goedgeluimde spits voor de camera’s. “Het was geen makkelijke match, maar we hebben gewonnen en dat is wat telt”, zei hij. “Het gevoel na dit drieluik is goed. Logisch, want we staan opnieuw eerst in onze groep. Oké, die nederlaag tegen Engeland, zoiets zijn we niet meer gewend. Maar dat is intussen vergeten.”

Foto: Photo News

Axel Witsel: “We staan eerst nu, prima dus”

Axel Witsel (31) wilde na afloop vooral het positieve onthouden. Dat de Duivels – aanvallend dan – niet veel voorstelden? Het kon hem worst wezen. “Ik ben content. We staan nu eerste in de groep. Prima dus”, zei de middenvelder. Al ging hij wel akkoord met het feit dat de ploeg al mooiere matchen gespeeld heeft in het verleden. “Het was dan ook niet makkelijk voetballen, mede door het veld. Maar onze spirit was goed, we stonden ons mannetje en vormden een goed blok. In offensief opzicht hebben we inderdaad niet zo veel gebracht. Het is geen interland die de geschiedenisboeken zal halen. Maar in zulke duels tellen uiteindelijk de drie punten en die hebben we beet.”

Simon Mignolet: “Tegengoal mochten we niet slikken”

Simon Mignolet (32) had niet veel werk maar kreeg toch een doelpunt om de oren. Toch was de doelman tevreden. “Het was niet mooi maar we pakken de drie punten”, zei hij. “Dat is het belangrijkste: de drie punten nemen en wegwezen. Het was vooraf al te voorspellen dat het geen goede wedstrijd zou worden. We wisten dat het moeilijk zou zijn in de gegeven omstandigheden. We begonnen nog goed aan de wedstrijd. We mogen dat tegendoelpunt natuurlijk niet slikken. De tweede helft probeerden we balbezit te houden. We creëerden niet veel kansen, maar het was ook de bedoeling om niet veel weg te geven. Dat is toch gelukt.”

Foto: BELGA

Roberto Martinez verrast: “Ik ben heel trots”

“Ik ben heel trots op deze prestatie”, aldus Martinez. De bondscoach vertelde het niet om te lachen. “Het was intens en met veel focus. Dit was heel goed van ons. Een goede prestatie en een goede reactie na het verlies in Engeland. Het is moeilijk om hier te winnen. Hier valt ook niets te winnen. Ik heb een goed gevoel nu. Ik kijk naar de omstandigheden. Dit is de derde wedstrijd in een week, twee keer op verplaatsing in moeilijke omstandigheden. Er waren ook veel spelers afwezig. We verdienden deze wedstrijd te winnen. Als je in Europa naar de resultaten kijkt, is dat niet slecht.”

Nog steeds lachte Martinez niet waardoor hij het leek te menen. “Het is niet makkelijk om nu in IJsland te spelen. Het veld was niet goed waardoor onze acties wat stremden. Ik zoek geen excuses maar daardoor kon je niet vlot spelen. Dat was in het voordeel van IJsland. Wij hadden een goede reactie na de 1-1. We bleven onszelf ondanks alle moeilijkheden. Daarom ben ik heel trots. Er was leiderschap en inzet. Lukaku speelde alweer een ongelooflijke match. Hij was indrukwekkend. Zijn leiderschap was top. De aanvoerdersband heeft hem wellicht ook geholpen.”