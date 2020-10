Liefst 31 procent van coronatesten is positief in Mol: vrees voor “structurele dijkbreuk”

/ Mol - In het testcentrum Ecocentrum De Goren in Mol gaat het aandeel van positieve tests snel de hoogte in. Van de 142 afgenomen testen op maandag is al minstens 31 procent positief. De gemeente verwacht dat de opnamecijfers in het Heilig Hartziekenhuis binnenkort zullen volgen.

Het testcentrum in Mol heeft voorlopig een maximumcapaciteit van 142 testen per dag, maar dat aantal zal stapsgewijs opgedreven worden naar 250 à 300. Dat schrijft de gemeente woensdagavond in een persbericht, na een vergadering van de gemeentelijke crisiscel.

Op maandag werden 142 tests afgenomen, waarvan nog niet alle resultaten binnen zijn. Maar nu al waren er 45 positief: een positiviteitsratio van minstens 31 procent. “Een week eerder was dit nog 16 procent, wat op zich al ontzettend hoog was,” klinkt het. “We weten momenteel nog niet of de cijfers van maandag een eenmalige uitschieter waren of dat we moeten spreken van een structurele dijkbreuk. We vermoeden evenwel dit laatste.”

Studenten

Nog volgens het gemeentebestuur zouden vooral twintigers en vijftigers positief testen. Dat zou het gevolg kunnen zijn van een of meerdere besmette kotstudenten die terug naar huis keren en zo andere aansteken, bijvoorbeeld in een sportclub of via de ouders.

In het Heilig Hartziekenhuis waren er de afgelopen dagen al de eerste signalen dat de opnamecijfers zullen stijgen: sinds 8 oktober is het aantal coronapatiënten daar gestegen van twee naar zes, met één patiënt op intensieve zorgen.

De komende dagen zal nagegaan worden of er specifieke besmettingsclusters zijn, bijvoorbeeld in sportclubs, horeca of scholen. “Wanneer we kijken naar de besmettingscijfers van de afgelopen zeven dagen, dan zien we de meeste positieve resultaten bij de leeftijdsgroepen van 21 - 30 jaar en 51 - 60 jaar. Vele besmettingen de afgelopen week zijn afkomstig van één sportclub. In nauwe samenspraak met deze club werden de nodige maatregelen getroffen om verdere verspreiding in te dijken.”

Donderdagochtend zal de gemeentelijke crisiscel opnieuw vergaderen. Daar zal bekeken worden of er lokaal bijkomende maatregelen nodig zijn of alle geplande activiteiten voor de komende weken mogen plaatsvinden. “Daarnaast verwachten we vrijdag 16 oktober strengere federale maatregelen die effectief impact hebben op de cijfers.”

De gemeente wijst er nog op dat de besmettingscijfers in het centrum niet de volledige cijfers voor de gemeente omvatten. “Verschillende huisartsen en -praktijken nemen ook zelf testen af. Deze resultaten zijn nog niet verwerkt in de 45 besmettingen van maandag 12 oktober.”