“Alle wegen leiden naar Big Rom”

Een dankwoord voor Romelu ­Lukaku mag wel. Hij behoedde de Rode Duivels voor beschamend puntenverlies in IJsland. De andere Duivels mogen de Nations League dan wel een overbodige competitie noemen, de prestatie in Reykjavik was slecht. Daarom: dank je, Rom, dat je het gewicht van deze Duivels op je sterke schouders nam.