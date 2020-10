UGent schakelt over naar code rood: geen hoorcolleges meer op de campus

De UGent schakelt voor haar onderwijsactiviteiten vanaf maandag 26 oktober over naar code rood, dat staat te lezen op de website van de universiteit.

De universiteit ging eind september van start met een code oranje, dat wordt nu binnen een week aangepast naar code rood. “De coronacijfers gaan de verkeerde richting in en er is ook nog eens een versnelling, we zijn er daarom van overtuigd dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Alleen was het exacte moment van de omschakeling nog een twijfelpunt omdat er natuurlijk tijd nodig is om het te organiseren. En dus hebben we gekozen om vanaf 26 oktober over te schakelen naar code rood”, zegt de rector van de UGent Rik Van de Walle op Radio 1 donderdagochtend. Die code rood zal zeker gelden tot 22 november. “We kiezen voor een maand omdat er een zekere stabiliteit nodig is. Je kan niet elke week opnieuw de kleurencode veranderen maar het ziet ernaar uit dat de coronasituatie niet snel zal verbeteren. We zullen het evalueren en versoepelen als de situatie het toelaat. Is dat niet zo, dan zullen we verlengen.”

“We moeten hierdoor”

Concreet betekent het dat er geen hoorcolleges meer zullen worden georganiseerd op de campus, alle lessen zullen vanaf 26 oktober digitaal verlopen. Voor labo-oefeningen, werkcolleges en practica wordt per opleidingsonderdeel en in overleg met de lesgevers bekeken hoe ze conform de veiligheidsmaatregelen coronaproof georganiseerd kunnen worden. “Dit betekent dus dat diegenen die uitsluitend hoorcolleges hebben samen geen les meer zullen volgen. Het is moeilijk en lastig en dat moeten we ook erkennen. We proberen daarom ook te vermijden dat studenten eenzaam worden, vandaar dat de werk- en studieplekken ook open blijven. We hebben ook samengezeten met de studentenverantwoordelijken en zij tonen zeker begrip voor de maatregelen. Maar de situatie is wat ze is en we moeten erdoor”, zegt Van de Walle.

LEES OOK. Alles wijst op slechtst mogelijke scenario morgen: fase 4 voor hele grondgebied (+)

Wie momenteel stage loopt moet de veiligheidsvoorschriften volgen die van toepassing zijn op de stageplaats. De huidige richtlijnen rond telewerk blijven gelden. De rector roept alle UGent-medewerkers op om in de mate van het mogelijke telewerkbare taken thuis uit te voeren. Medewerkers voor wie het niet haalbaar is om al hun telewerkbare taken thuis uit te voeren, kunnen (een deel van) hun telewerkbare taken on campus uitvoeren. Rector Rik Van de Walle benadruikt dat het uiterst belangrijk is dat alle UGent’ers richtlijnen goed opvolgen: “Alleen op die manier kunnen we de veiligheid van onszelf en onze naasten garanderen.” De universiteit zal dit beleid minstens vier lesweken aanhouden. “Zodra mogelijk zullen we opnieuw versoepelen”, klinkt het nog.