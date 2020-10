Thibaut Courtois: “Eden Hazard zal binnen de kortste keren ontploffen”

Geen Thibaut Courtois deze week bij de Rode Duivels, maar de nummer één van Real Madrid maakte woensdagavond wel tijd voor een uitgebreid interview met het Spaanse radiosportprogramma El Larguero.

Courtois verliet vorige week al voor de oefeninterland tegen Ivoorkust de Rode Duivels en trok geblesseerd terug naar Madrid. Toch zou hij zaterdag al in actie kunnen komen voor De Koninklijke tegen Cadiz. “Het gaat goed met mij. Na de wedstrijd tegen Levante voelde ik iets in de lende. Ik heb het laten onderzoeken en het was een kleine blessure. Als het een superbelangrijke wedstrijd voor het nationale team was geweest, had ik kunnen spelen voor de Rode Duivels. Maar het was beter om uit te rusten, want er komt een heel lang seizoen en weken met veel wedstrijden aan. Soms is het beter om aan je lichaam te denken. Vandaag heb ik weer meegetraind met het team. Of ik speel tegen de Cadiz zal van de coach afhangen, maar het gaat goed met mij.”

De eerste maanden bij Real Madrid waren geen pretje. Onze nationale nummer één kreeg vorig jaar veel kritiek te slikken. Courtois kan zelfs geen taxi stoppen, luidde het zelfs in de Spaanse hoofdstad. “Ik hoef die mensen geen antwoord meer te geven”, zegt Courtois. “Ik heb altijd geweten wat ik kan. Dergelijke destructieve kritiek is heel gemakkelijk om debat op gang te brengen. Ik heb altijd hard gewerkt en ben niet veranderd. Ik luisterde alleen naar opbouwende kritiek van mijn naasten. Ik weet wanneer ik een goeie match heb gespeeld en wanneer ik beter had kunnen doen. De kritiek heeft mij wel een beetje geraakt. Ik ben ook een mens van vlees en bloed en heb ook emoties. Maar je moet weten waar de kritiek vandaan komt, wie het zegt en jezelf oppeppen met wat de coach, de keeperstrainer, je familie, je vrienden je vertellen ... ik ben de eerste die weet wanneer ik een bal in een doel had kunnen stoppen of niet. Ik besef dat ik toen niet in een goede periode zat en saves deed die de match beslisten. Maar Zidane heeft me toen veel vertrouwen gegeven. Ik heb altijd het gevoel gehad dat hij op mij rekende en dat is belangrijk. Als ik in die moeilijke momenten van september en oktober van vorig jaar niet had gemerkt dat de coach me had gesteund, was het lastig geweest. Voetbal is een mentaal spelletje. Zidane is een geweldig persoon, hij is een goede coach en dat blijkt uit de resultaten.”

Courtois kreeg ook een vraag over Eden Hazard. De madridista’s maken zich zorgen over de Belgische flankspeler en zijn blessuregevoeligheid. Op de vraag of ze de beste Hazard nog wel te zien gaan krijgen bij Real Madrid was Courtois duidelijk. “Ja, ik twijfel er niet aan. Eden is de eerste die het wil bewijzen. Ik zie hem vaak en ik hoop dat hij het snel kan laten zien. Voor zijn blessure in november vorig jaar was hij twee of drie wedstrijden heel goed en had hij pech met een nieuwe blessure. Daaruit komen was niet gemakkelijk, maar ik zie hem heel goed trainen en ik weet zeker dat hij binnen de kortste keren zal ontploffen en het team veel plezier zal bezorgen.”