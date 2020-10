Brusselse stadstol moet half miljard euro opbrengen

Brussel - De Brusselse stadstol moet een half miljard euro opbrengen. Dat blijkt uit documenten van de Brusselse administratie die aan de regering zijn bezorgd, waarover De Tijd donderdag schrijft.

Vanaf 2022 moet op alle wegen in het Brussels Gewest een vaste tol worden aangerekend per wagen, aangevuld met een extra tarief per kilometer. De naam van het tolsysteem is SmartMove.

Het tarief varieert wel met het tijdstip van het binnenrijden van de hoofdstad en het vermogen van het voertuig. De Tijd weet zo dat het vaste tarief 1 euro in de spits is (van 7 tot 10 uur en van 15 tot 19 uur) en een halve euro tijdens de daluren (tussen 10 en 15 uur). Dat bedrag wordt dan vermenigvuldigd met een factor die afhangt van het vermogen. Vanaf 20 fiscale pk wordt dat maal zes, het hoogste tarief. Dat komt neer op 6 euro vaste taks in de spits. Voor wie met een gemiddelde wagen rijdt, wordt het tarief maal twee of maal drie. Daar komt een tarief bij van 18 eurocent per kilometer tijdens de spits en 9 cent in de daluren. In het weekend en tussen 19 uur en 7 uur blijft het gratis.

Dagpas

De Tijd schrijft nog dat er een alternatief komt van dagpassen voor dagjestoeristen, mensen die weinig naar Brussel komen of mensen die uit privacyoverwegingen liever geen gegevens delen via smartphone of een gps-bakje. Het voorstel is immers om de slimme camera’s in Brussel te combineren met smartphonetechnologie. Het tarief van zo’n dagpas zou variëren van 10 tot 20 euro. De regering moet nog beslissen, maar er worden geen grote wijzigingen meer verwacht.