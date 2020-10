Bo Coolsaet vandaag opnieuw voor de rechter: parket eist vrijspraak

De uroloog Bo Coolsaet (81), die veroordeeld werd tot vier jaar cel voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige, zal donderdagochtend voor het Antwerpse hof van beroep verschijnen. Het parket-generaal zal ook deze keer de vrijspraak vragen. “Er is onvoldoende zekerheid om deze man te laten veroordelen”, klinkt het.

Bo Coolsaet tekende hoger beroep aan tegen het vonnis, de zaak wordt donderdagochtend behandeld. Coolsaet werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee effectief, omdat hij een jonge vrouw verkracht zou hebben in zijn privépraktijk tijdens een behandeling voor een blaasontsteking en chronische bekkenbodempijn.

Het Antwerpse parket-generaal wilde vooraf geen commentaar geven over de zaak, maar De Standaard vernam dat het openbaar ministerie hetzelfde standpunt zal innemen als in eerste aanleg, en dus opnieuw de vrijspraak zal vragen voor de arts. Het parket-generaal blijft namelijk niet geloven dat de vrouw de waarheid spreekt. In eerste aanleg waren de rechters vernietigend voor het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de gebruikte behandeling door Coolsaet. “De orde van geneesheren had de mediagenieke en goed verdienende arts al vrijgesproken. Die uitspraak is gewoon van tafel geveegd in eerste aanleg. Ik begrijp dat niet”, klinkt het bij het parket. “Dit is een niet alledaags proces dat staat of valt met de geloofwaardigheid van de partijen.”

De meeste klachten van andere vrouwen werden intussen al geseponeerd omdat ze verjaard zijn. De vrouwen kwamen naar voor na de berichtgeving over de zaak maar ondanks die reeks nieuwe meldingen en klachten veranderde de houding van het openbaar ministerie tijdens de juridische procedure niet.

Teleurgesteld

Christine Mussche, advocate van de burgerlijke partij is niet te spreken over de eis van het parket. “Er is geen medische fout. Het was geen medische behandeling maar een seksuele, die zogezegde vibratiemethode om zalf in te brengen. Hij raakte haar borsten aan. Haar billen en haalde er seksueel genoegen uit want hij had een erectie”, vertelt ze donderdagochtend. Volgens de advocate voelen de slachtoffers zich “extreem in de steek gelaten” door het openbaar ministerie en was er enkel tegenwerking. “Na een stuk in de krant over de zaak meldden verschillende mensen dat ze hetzelfde hebben meegemaakt bij Coolsaet. Wat verwacht je dan van een parket? Dat ze de zaak gaan onderzoeken toch? De klacht van minstens één dame is niet grondig onderzocht....al beweren ze van wel. Er steekt niets in het dossier, er is niets grondig onderzocht en zelfs geen verhoor van Coolsaet”, zegt ze nog.