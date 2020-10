Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst neemt bijna ton ‘crystal meth’ in beslag in Californië

De Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA heeft naar eigen zeggen de grootste hoeveelheid aan methamfetamine in haar geschiedenis in beslag genomen. Dat gebeurde in het district Riverside, in de staat Californië.

Naast ongeveer 998 kilogram ‘crystal meth’ bestond de vangst uit zo’n 408 kilogram cocaïne en bijna 6 kilogram heroïne. Volgens Amerikaanse media bedraagt de verkoopswaarde ongeveer 18 miljoen dollar, omgerekend zo’n 15,3 miljoen euro.

Vorige week sloeg de Amerikaanse douane ook al een grote slag in haar strijd tegen de drugshandel aan de grens met Mexico. In het Californische San Diego werd vorige vrijdag meer dan 1.360 kilogram methamfetamine in beslag genomen. Dat was volgens officiële cijfers de tweede grootste vangst van ‘crystal meth’ langs de zuidwestgrens in de geschiedenis van de douane.

“Dat is voldoende drugs, om een dosis ‘meth’ voor elke man, elke vrouw en elk kind in de Verenigde Staten en Mexico klaar te maken. Het is een enorme hoeveelheid”, aldus DEA-baas Timothy Shea woensdag tijdens een persconferentie in een verwijzing naar de twee vangsten. Methamfetamine wordt in het drugsmilieu ook ‘ice’ of ‘crystal meth’ genoemd.

