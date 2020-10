Geen nieuwe Covid-19 besmettingen bij Antwerp

De opstoot van Covid-19 bij voetbalclub Antwerp FC lijkt voorlopig onder controle. Eerder deze week raakte bekend dat vier spelers en zeven medewerkers van de club besmet waren met het virus. Dinsdag werden bij iedereen opnieuw testen uitgevoerd en die blijken nu allemaal negatief. De voorbereiding op de wedstrijd tegen Zulte Waregem komend weekend en de Europese verplaatsing naar Bulgarije komt dus niet verder in het gedrang.

De eerste coronabesmetting op Antwerp FC, van een medewerker, werd exact een week geleden ontdekt. Na nieuwe testen afgelopen zaterdag bleken nog eens vier spelers en zes medewerkers eveneens besmet. De betrokkenen gingen meteen in quarantaine en de Bosuil ging in halve lockdown. Extrasportieve medewerkers werkten sindsdien verplicht van thuis uit, de spelersgroep werd opgedeeld in twee bubbels van maximaal 15 spelers om verder te kunnen blijven trainen.

Bij de besmette spelers is slechts één basisspeler (Abdoulaye Seck), naast topaanwinst Jordan Lukaku en twee gekwetsten, Sander Coopman en Alexis De Sart. Een sportief drama voor de voorbereiding op de wedstrijd tegen Zulte Waregem komende zondag was het dus niet.

Maar voor alle zekerheid werd de testfrequentie binnen de club proactief aanzienlijk opgedreven. Normaal gezien wordt de hele spelersgroep maar één keer per week getest. Afgelopen week werden na zaterdag ook dinsdag testen afgenomen. Die bleken nu allemaal negatief, bevestigt de club opgelucht. Bovendien blijkt de toestand van de reeds besmette spelers gunstig te evolueren. “Ze recupereren goed op dit moment”, klinkt het.

Bulgarije

Maar de club blijft alert en wil geen risico nemen met het oog op de drukke kalender de komende weken. “Vandaag (donderdag) worden opnieuw testen afgenomen. Die resultaten verwachten we dan vrijdag. En maandag gaan we in principe opnieuw testen voor de afreis naar Bulgarije.”

Na de wedstrijd tegen Zulte Waregem zondag start meteen de voorbereiding op de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League, volgende week donderdagavond 22 oktober in en tegen het Bulgaarse Ludogorets. De club vertrekt woensdagmorgen vanuit Düsseldorf om, via de luchthaven van Varna, in de vooravond aan te komen in Razgrad, de thuishaven van tegenstander Ludogorets in het noordoosten van Bulgarije.

Tegen dan hoopt coach Ivan Leko ook Seck en Jordan Lukaku te recuperen. Volgens het protocol van de Pro League moeten die minimum zeven dagen in quarantaine blijven, waarvan de laatste drie dagen zonder symptomen, voor ze opnieuw kunnen aansluiten bij de groep. En dat lijkt voorlopig zeker haalbaar.