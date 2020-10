Overvolle partytent tijdens laatste uren voor de semi-lockdown in Nederland

Beelden van feestende mensen op het Plein in Den Haag zorgen op Twitter voor ophef. De mensen profiteerden duidelijk nog van de laatste uren dat de horeca open was. Vanaf woensdagavond 14 oktober, om 22 uur, gingen de cafés voor minstens vier weken dicht.

In de partytent is te zien hoe de klanten dicht bij elkaar staan te dansen en zingen, zonder mondmasker. Op Twitter is het gros van de reacties alvast afkeurend, het gaat van “We organiseren nog even een ’superspreader’-event?” tot “Dansen op je eigen graf en dit is toch echt een dikke middelvinger naar de zorg en de horeca.”

Rond 22 uur werd er ingegrepen door de Haagse politie en de gemeentehandhavers en legden ze het feest stil. Hoeveel mensen er aanwezig waren en of er boetes zijn uitgedeeld, is niet bekendgemaakt. Burgmeester van Den Haag, Jan Van Zanen, laat weten dit “volstrekt onverantwoord” te vinden. “Deze mensen hebben lak aan hardwerkende medewerkers in de zorg, patiënten die op de IC liggen of wiens operatie nu wordt uitgesteld. Natuurlijk willen mensen weer feesten, maar door dit soort egoïstisch gedrag duren de maatregelen alleen maar langer. Zo raak je jezelf, anderen en ondernemers ook alleen maar harder”, aldus de burgemeester.