Grimbergs ex-schepen veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel voor aanranding

Brussel / Grimbergen - De Grimbergse ex-schepen Kevin Vleminckx is donderdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met probatie-uitstel. De man, tevens chef-kok in restaurant Lammekeshoeve, had geprobeerd verschillende jongens over te halen tot seksuele handelingen, zelfs tegen betaling. Nadat hij eerder de feiten had betwist, legde Vleminckx toch bekentenissen af.

Het onderzoek naar de feiten ging eind 2016 van start met een klacht bij het parket Halle-Vilvoorde. Daarin was sprake van een 16- of 17-jarige jongeman die door de toenmalige Open Vld-schepen van Financiën, Lokale Economie, Nieuwe Media en Feesten seksueel zou geïntimideerd zijn. In februari 2017 werd het onderzoek naar buiten gebracht door een anonieme brief aan de media.

Uit het onderzoek bleek dat Vleminck een jongen die hij had ontmoet op de Kerstmarkt, had meegenomen naar huis en hem €200 euro had gegeven, waarna ze seksuele betrekkingen hadden. Een andere 17-jarige jongen had hij ‘s avonds laat meegenomen naar het gemeentehuis van Grimbergen, waar hij hem geld had aangeboden. Die jongen sloeg het aanbod echter af.

Geen afdoende bewijs

Volgens het parket had Vleminckx in januari 2014 en januari 2015 ook een meerderjarige man misbruikt hebben nadat hij hem dronken had gevoerd. Die man verklaarde zelf dat er bij zijn weten niets gebeurd was en Vleminckx zelf ontkende die feiten ook met klem.

De rechtbank was van oordeel dat er voor die laatste feiten geen afdoende bewijs was en sprak de ex-schepen daarvoor vrij. De andere feiten gaf de ex-schepen wel toe maar zijn advocaat pleitte voor een probatie-opschorting omdat hij al een begeleiding volgde bij I.T.E.R. (Centrum voor Preventie, Begeleiding en Behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, nvdr.).

Volgens de rechtbank waren de feiten te ernstig voor een opschorting, maar was een gevangenisstraf met uitstel wel op haar plaats, op voorwaarde dat Vleminckx zijn behandeling verderzette.