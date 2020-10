Huizenprijzen in Nederland hardst omhoog in meer dan twintig jaar

De huizenprijzen in Nederland zijn het afgelopen kwartaal het sterkst gestegen in meer dan twintig jaar, ondanks de coronacrisis. Ook de woningverkopen zaten volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) flink in de lift, terwijl het aanbod van te koop staande huizen verder slonk.

Gemiddeld verwisselden huizen in Nederland voor 354.000 euro van eigenaar. Dat is 11,6 procent meer dan een jaar terug. Wie een nieuwbouwwoning kocht, moest gemiddeld zelfs 410.000 euro betalen. De NVM telde in totaal 41.583 verkochte woningen in het derde kwartaal, wat neerkomt op een stijging van 7 procent. De verkoop van nieuwbouwwoningen steeg daarbij met bijna 45 procent tot ongeveer 9.400 stuks.

De cijfers zijn opmerkelijk omdat er van een coronadip absoluut geen sprake was. Door de coronacrisis rekenden veel deskundigen eerder dit jaar nog op een omslag op de woningmarkt. Maar waar normaal in het derde kwartaal een seizoensdip optreedt, werd het afgelopen zomer nooit rustiger voor de makelaars in Nederland.

