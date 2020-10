De eeuwige positivo in bondscoach Roberto Martinez: waarom toch?

Vergeefse moeite voor wie hoopt dat bondscoach Roberto Martinez ooit eens scherp zal reageren na een wedstrijd. “Extreem trots” en “Dit was heel goed van ons”. Enzoverder enzovoort. Zoals altijd had de Spanjaard alleen maar lovende woorden klaar na de matige prestatie van de Rode Duivels woensdagavond tegen IJsland. Altijd immer positief, maar waarom zegt Martinez nooit eens dat de prestatie echt slecht was?