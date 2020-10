“Dat was één grote show met te veel volk”: waar is de Nationale Veiligheidsraad gebleven?

Waar is de Nationale Veiligheidsraad gebleven? Zeven maanden lang was dat orgaan dé hotspot van het coronabeleid. Maar nieuwe meesters, nieuwe wetten. De regering van premier Alexander De Croo kiest resoluut voor het Overlegcomité van de verschillende regeringen, mee op vraag van Vlaanderen. “De Nationale Veiligheidsraad? Dat was één grote show met te veel volk.”