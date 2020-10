Gentse Zesdaagse gaat niet door: “Kuipke coronaproof maken lukt niet”

Gent - Geen Zesdaagse dit jaar. Na overleg met de Stad Gent heeft de organisatie beslist dat de tachtigste editie niet doorgaat. Corona is de grote spelbreker voor een evenement waar afstand houden erg moeilijk is. “De essentie van de Zesdaagse is interactie met het publiek.”

Het Gentse wielerfeest in ’t Kuipke zou dit jaar plaatsvinden van dinsdag 17 tot en met zondag 22 november. Helaas, zoals voor vele andere sportevenementen gooit corona ook hier roet in het eten. Dat wielerfans niet zouden kunnen samentroepen op het middenplein, was al langer uitgesloten. Er werd nog nagedacht over een lightversie met beperkt publiek, maar na overleg met de Stad Gent is dat plan van tafel. Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zette de sportsector woensdag al op code oranje: indoor sportactiviteiten, waarbij geen anderhalve meter afstand kan worden bewaard worden, mogen niet doorgaan.

“We hebben nog geprobeerd, maar interactie met het publiek is natuurlijk de essentie”, klinkt het bij organisatoren Christophe Sercu en Golazo en schepen van Sport Sofie Bracke (Open VLD). “Het is niet mogelijk om ’t Kuipke coronaproof te maken. Ook renners van over de hele wereld laten afzakken lukt in deze tijden niet.”

Tickets blijven geldig

Intussen waren er wel al duizenden tickets verkocht. De verkoop begon, naar aloude gewoonte, na de editie van vorig jaar. Het gros van de zitplaatsen is al eind 2019 verkocht, meldt Golazo. De tickets voor deze afgelaste editie blijven daarom geldig voor de editie van volgend jaar. Dan zal de Zesdaagse plaatsvinden van 16 tot 21 november 2021.

De samenwerkingsovereenkomst die vorig jaar nog voor zes jaar werd afgesloten tussen de Stad Gent en de organisatie, wordt gewoon met een jaar verlengd. “We kijken nu al uit naar volgende winter en maken er dan een extra groot wielerfeest van.”

