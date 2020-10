Voor het eerst verkeerszaak voor hof van assisen: doodrijder Sharon (22) doorverwezen voor moord

Davy K. (31) moet toch voor het hof van assisen verschijnen voor de crash op Allerheiligen 2018 waarbij Shanon Gruwez (22) overleed. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling heeft hem doorverwezen voor moord, dat wordt bevestigd aan onze redactie. Nog nooit eerder in ons land kwam een verkeerszaak voor het hof van assisen.

Sharon Gruwez overleed na een crash door bestuurder Davy K. in een bocht op de N8 in Oostvleteren. De auto knalde tegen een schoolbus waarna Gruwez, die geen gordel droeg, uit de passagiersstoel werd geslingerd. Davy K. droeg wel een gordel en overleefde het ongeval met slechts enkele schrammen. “De snelheid alleen al duidt op voorbedachtheid”, zei James (48), de papa van Sharon nog in juni. “De snelheid op het moment van de botsing bedroeg 191 kilometer per uur. Ervoor reed hij dus nog sneller, recht door de rode verkeerslichten in zone 50. Er zijn nog andere elementen, maar daarmee willen we nog niet naar buiten komen.”

Nu heeft de Gentse kamer besloten de man door te verwijzen naar het hof van assisen voor moord. Hij riskeer levenslang maar zegt zelf nog steeds dat het een ongeluk was.

