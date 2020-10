Jemenitische regering en rebellen ruilen duizendtal gevangenen

De regering van Jemen en de Houthi-rebellen zijn donderdag aan een tweedaagse uitwisseling van ruim duizend gevangenen begonnen. De operatie wordt door het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) uitgevoerd. Een eerste vliegtuig is donderdag op de luchthaven van Sanaa opgestegen met een groep vrijgelaten Jemenitische soldaten.

Bronnen op de luchthaven van Sanaa zeiden dat vier lege ICRC-vliegtuigen waren geland om gevangenen van de Houthi’s naar de regeringszijde te brengen. In een eerste fase zou elke zijde 230 gevangenen vrijlaten. Vorige maand kwamen delegaties van de oorlogvoerende partijen overeen 1.081 (krijgs)gevangenen vrij te laten, na onderhandelingen in Zwitserland die door de Verenigde Naties waren bewerkstelligd.

De Houthi’s en de regering zijn sinds 2014 in een conflict verwikkeld. In dat jaar namen de rebellen de hoofdstad Sanaa en andere delen van Jemen in en werden leden van de regering naar het zuiden gedreven. Maanden later, wanneer de Houthi’s oprukten naar Aden, de tijdelijke zetel van de regering, smeedde Saoedi-Arabië een alliantie die de regeringstroepen sinds maart 2015 ondersteunt.

De gevangenenruil verloopt via de luchthaven van Sanaa, die door de Houthi’s gecontroleerd wordt, en de luchthaven van Seiyun, die in handen is van de regering. De Houthi’s zijn van plan een publieke viering te houden om de mensen te verwelkomen die door de regering worden vrijgelaten.

