Inwoners Londen mogen binnen geen familie of vrienden meer ontvangen

De negen miljoen inwoners van de Britse hoofdstad Londen zullen binnen geen familie of vrienden meer mogen ontvangen. Dat heeft burgemeester Sadiq Khan aangekondigd. De Britse regering maakt zich op om de alarmfase in Londen te verhogen gezien de stijgende coronacijfers.

“Ik verwacht me eraan dat de regering vandaag aankondigt dat Londen naar een hogere alarmfase gaat”, zei Sadiq Khan voor de gemeenteraad. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock spreekt donderdag het parlement toe.

De regering van premier Boris Johnson heeft maatregelen genomen waarbij het risico van verspreiding in Engeland in drie alarmfases wordt ingedeeld. In de meest riskante gebieden gelden zwaardere beperkingen van het openbare leven dan in de andere regio’s. In de regio Liverpool geldt de hoogste alarmfase. Overwogen wordt om die ook in te stellen in de regio Manchester.

Burgemeester Khan had woensdag een bijeenkomst met volksgezondheidsfunctionarissen waarbij strengere maatregelen werden besproken. Een functionaris zei dat Londen naar verwachting snel gemiddeld 100 coronapatiënten per 100.000 inwoners zal hebben.

Gefragmenteerde maatregelen

Noord-Ierland en Wales verscherpten onlangs ook de maatregelen. In Noord-Ierland zijn de autoriteiten van plan vanaf maandag de scholen te sluiten en beperkingen op te leggen aan cafés en restaurants. Wales wil voorkomen dat mensen vanuit infectiehaarden in Engeland nog langer kunnen inreizen.

De fragmentatie in het Britse coronabeleid is het gevolg van de lokale aanpak die vooralsnog de voorkeur krijgt van premier Johnson. Hij overweegt in Engeland een strenge lockdown in te voeren als maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet goed blijken te werken. Volgens Britse media denkt de premier aan een lockdown vanaf zondag 25 oktober.

De autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk meldden woensdag dat er in de laatste 24 uur nog eens 19.724 nieuwe besmettingen waren vastgesteld. Het dodental steeg met 137 personen. Met 43.245 doden heeft het Verenigd Koninkrijk tot dusver het hoogste dodental van Europa.