Kraanman ontsnapt aan het ergste nadat kraan naar beneden komt op werf: “Eerst een alarm, dan een luide knal”

Zingem - Op een bouwwerf in Kruisem is donderdagochtend een torenkraan naar beneden gekomen. Daarbij raakte de kraanman, die nog in de cabine van de kraan zat, gewond. Hij zou niet in levensgevaar verkeren. De materiële schade lijkt voorlopig relatief beperkt.

De werf waar het ongeval zich voordeed, bevindt zich in de Passionistenstraat waar een aannemer een rusthuis optrekt. Een arm van een van de torenkranen, zo’n dertig meter hoog, heeft het even voor 11 uur begeven en viel neer op een gebouw in aanbouw. De kerk die vlakbij staat, werd nauwelijks geraakt.

“Ik hoorde eerst een alarm afgaan en dan een luide knal”, zegt Kurt, een 54-jarige werkman die op een naburige werf aan het schilderen was.

De schade bleef grotendeels beperkt tot de bouwwerf. Foto: dkr

De kraanman kon uit zijn cabine worden bevrijd en werd met een ladder naar beneden gehaald. Hij moest met een brancard worden weggebracht. Hij zou niet in levensgevaar verkeren. Volgens de hulpdiensten was hij bij bewustzijn en had hij op het eerste gezicht alleen oppervlakkige verwondingen.

De man heeft volgens de brandweer al bij al geluk gehad dat hij op het bovenste deel van het gebouw terecht is gekomen en dus niet dieper is gevallen.

Het gebouw waarop de kraan neerkwam, moet worden gestabiliseerd.