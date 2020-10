Vlaamse regering ziedend op Brussel: “Weer half miljard euro uit zakken Vlaamse pendelaars kloppen”

/ Brussel - Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) is ziedend op de Brusselse plannen om een stadstol in te voeren. Uit gelekte details blijkt dat die een half miljard euro moet opbrengen. Volgens Diependaele zullen vooral de 80.000 Vlaamse autopendelaars die mogen ophoesten. “Een leerkracht die in Brussel les gaat geven, mag zo al snel honderd euro per maand betalen.”

“Brussel krijgt al grote transfers uit Vlaanderen, ze hebben er in de Zesde Staatshervorming nog eens een half miljard euro bijgekregen, ze hebben nog altijd geen begroting opgesteld en nu willen ze een half miljard euro extra uit de zakken van de Vlaamse pendelaars kloppen.” Neen, Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) kan absoluut niet lachen met de Brusselse plannen om een stadstol in te voeren.

Details van hoe die stadstol er moet uitzien, lekten uit in zakenkrant De Tijd. Het gaat om een vaste tol voor wie het Hoofdstedelijk Gewest binnenrijdt. Dat zou in de spits (van 7 uur tot 10 uur en van 15 uur tot 19 uur) 1 euro zijn, in de daluren (Van 10 tot 15 uur) een halve euro. Die vaste heffing wordt dan vermenigvuldigd op basis van de zwaarte van je motor. Voor de meest vervuilende types komt dat in de spits uit op 6 euro. Daarbovenop geldt een tarief per gereden kilometer van 18 cent in de spits en 9 cent in de daluren. Tussen 19 uur en 7 uur en in de weekends betaal je niets. Bedoeling is om zo de fileproblemen van Brussel onder controle te houden. In ruil krijgen de Brusselse chauffeurs een belastingverlaging.

Geen verlaging voor Vlamingen

Maar voor de Vlamingen die met de auto rijden, geldt die verlaging niet. Diependaele werpt zichzelf op als de behoeder van de Vlaamse portemonnee. “Elke dag rijden 80.000 Vlaamse pendelaars met hun auto Brussel binnen. Een leerkracht die in Brussel lesgeeft bijvoorbeeld, maar met het openbaar vervoer niet op locatie raakt, zal al snel honderd euro per maand extra moeten betalen.” Ook oppositiepartij Vlaams Belang schiet met scherp op de Brusselse plannen. “Een gecoördineerde uitmelkactie gericht tegen Vlaanderen”, klinkt het daar.

Diependaele wijst erop dat Vlaanderen de enige regio is die echt al werk gemaakt heeft van een vergroening van de autofiscaliteit. Vorige week nog kondigde de Vlaamse regering aan dat ze de belasting op nieuw aangekochte wagens aanpast aan de nieuwe Europese richtlijn. Die baseert zich in de nasleep van de sjoemelsoftware meer op de reële uitstoot. “Voor 70 procent van de wagens zal de belasting goedkoper zijn, voor de 30 procent meest vervuilende zal die fors meer kosten. Brussel is zelfs nog niet aan de slag gegaan met die nieuwe richtlijn.”

Zijn kabinet is volop aan het bekijken wat de volgende stap is. De uitgelekte documenten kwamen van de Brusselse administratie, dus een belangenconflict of andere juridische stappen zitten er nog niet in. De Brusselse regering zou snel contact opnemen met de andere regio’s. Aan Vlaamse kant zijn ze vastberaden. “Dit kan niet”, zegt Diependaele.