Gemiddelde temperatuur in België kan tegen einde van de eeuw tot 5 graden hoger liggen

Tegen 2100 zou de gemiddelde temperatuur in ons land kunnen stijgen met 5 graden Celsius, als er niet ingegrepen wordt in de wereldwijde broeikasgasuitstoot. Dat blijkt uit het nieuwe Klimaatrapport van het KMI, dat nog een stuk pessimistischer oogt dan het vorige van vijf jaar geleden.

In dat scenario zouden ook extreme weerfenomenen toenemen, zoals meer en intensere hittegolven (een verdrievoudiging in een stedelijke omgeving zoals Brussel), meer dagen met zware neerslag en meer droogteperiodes.

Het KMI stelt in zijn rapport verschillende toekomstscenario’s voor, maar houdt wel degelijk rekening met het meest pessimistische, klinkt het donderdag bij de voorstelling in Brussel. “De globale uitstoot van broeikasgassen ligt vandaag de dag immers het dichtste bij het meest pessimistische scenario”, legt klimaatwetenschapper Alex Dewalque van het KMI uit. Enkel als de broeikasgasconcentraties tegen 2100 zouden zijn gedaald, blijft de opwarming beperkt tot 0,7 graden Celsius. “Het probleem is echter dat die gassen lang in de atmosfeer blijven hangen. Zelfs als er een daling komt, duurt het nog decennia vooraleer het effect zichtbaar is.”

De klimaatverandering was ook de afgelopen jaren al te zien in België, zo blijkt nog uit het rapport. Tussen het midden van de 19de eeuw en de laatste drie decennia is een gemiddelde opwarming van 1,9 graden Celsius waargenomen op landelijk niveau, en zelfs +2,1 graden in Ukkel.

bekijk ook

Wat is een hittegolf?

Video: Het Nieuwsblad

Wat is een warmte onweer?

Video: Het Nieuwsblad

Dit is het warmste moment van de dag