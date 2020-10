Brusselse huisartsen waarschuwen dat ze het niet meer aankunnen: “Tijd voor drastische maatregelen”

Doordat ontzettend veel mensen zich laten testen op corona, staan de Brusselse huisartsen onder druk. Maar volgens Elisabeth Wallays, de coronacoördinator van de Brusselse huisartsenkring komt het testen te laat en is het tijd voor drastische maatregelen. “We kunnen het niet meer aan”, zegt ze op Radio 1.

Er wordt in Brussel alles gedaan om zo veel mogelijk mensen te kunnen testen. Er werd in het centrum waar Wallays werkt zelfs een partytent opgezet zodat dokters de hele dag mensen kunnen testen. Maar zelfs dat is niet voldoende om de druk wat te verlagen. “Ons centrum is groot maar zelfs bij ons zit de agenda al vol tot morgenavond. Het is niet meer haalbaar”, legt ze uit in De ochtend.

Volgens Wallays ligt het probleem ook aan het feit dat vanaf iemand positief test, plots een hele groep mensen ook moet worden getest. En ze vreest dat hierdoor de testcapaciteit nooit groot genoeg zal zijn. Maar daarnaast zijn de dokters ook veel bezig met het voeren van telefoongesprekken met ongeruste patiënten. “Mensen zijn in contact geweest met iemand die positief is getest en ze zijn bang. Zij hebben dan een testvoorschrift nodig, een quarantainevoorschrift en veel uitleg. Daar kruipt veel tijd in.” Wallays stelt daarom voor om niet meer iedereen te testen die lichte symptomen vertoont en huisartsen nuttiger in te zetten. Ze wil de focus meer leggen op het informeren van mensen en op de triage van ernstige gevallen die in het ergste geval naar het ziekenhuis moeten. Ook wil ze dat patiënten die niet meer naar de dokter durven gaan, gecontacteerd worden om te vermijden dat aanslepende problemen groter worden.

Volgens Wallays had er tijdens de zomer ook meer moeten worden ingezet op testen. “Men had massaal moeten inzetten op clusteropsporingen, informatiecampagnes op maat, lokale lockdowns. Toen had dat nog gekund. Nu is het zodanig uit de hand gelopen dat dat geen nut meer heeft. Het is tijd voor drastische maatregelen”, klinkt het. “Er moet iets veranderen. Maar we blijven strijdvaardig”, besluit ze.