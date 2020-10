Zaak-Coolsaet: “Openbaar ministerie heeft slachtoffer in de steek gelaten”

Advocaat Christine Mussche, die het slachtoffer bijstaat in de zedenzaak tegen uroloog Bo Coolsaet, was donderdag snoeihard voor het openbaar ministerie. “Mijn cliënte is keer op keer in de steek gelaten door het OM. In plaats van mee op te zoek te gaan naar de waarheid, werden we alleen maar tegengewerkt. Zo’n houding van het OM heb ik nog nooit meegemaakt. Er is het gewone beleid en het Coolsaet-beleid.”

Het openbaar ministerie is altijd al van mening geweest dat er onvoldoende bewijzen zijn voor het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Bo Coolsaet. Het had de raadkamer gevraagd om de uroloog buiten vervolging te stellen, maar hij werd toch verwezen. Zowel in eerste aanleg als in beroep vorderde het OM telkens de vrijspraak. “Onbegrijpelijk”, zei Mussche. “Hoe kun je zo de inhoud van een strafdossier miskennen?”

De advocaat was het wel over een aantal dingen eens met het OM. Zo vindt zij ook dat het medisch-technische aspect van deze zaak volledig naast de kwestie is. “De verdediging pakt met een massa aan medische gegevens uit om toch maar te proberen aantonen dat het gebruik van vibraties wetenschappelijk verantwoord was, ook al wordt ze daarin tegengesproken door de deskundigen. Maar dat is niet waarover het hier gaat. Mijn cliënte werd bij iedere behandeling tot een orgasme gebracht. Ze werd door Coolsaet gekust en betast aan de billen en de borsten. Daar gaat het hier over.”

Net zoals het OM is ze ook van mening dat deze zaak staat of valt met de geloofwaardigheid van de partijen. “En mijn cliënte is zonder enige twijfel geloofwaardig. En ze staat ook niet alleen, want intussen hebben al 25 vrouwen zich bij mij of bij de politie gemeld. Wij hebben de kracht en de macht van het getal”, zegt Christine Mussche.

De eerste klacht dateert volgens haar uit 1973, de laatste uit 2014. Ook deze vrouwen verklaarden gekust, betast aan de borsten en de billen of met het vibrerende toestel tot een orgasme te zijn gebracht.

“En wat blijkt? Dat toestel, dat zogezegd een uniek redmiddel was voor de aandoening van mijn cliënte, werd ook gebruikt voor het behandelen van nog zes anderen. Coolsaet heeft dat wondertoestel, dat hij naar eigen zeggen een 35-tal jaar geleden op een congres kocht, nooit naar buiten gebracht. Voor zover hij weet is hij ook de enige in zijn vakgebied die het gebruikt. Een toestel dat als seksspeeltje wordt verkocht”, zei Mussche. “Hij gebruikte het voor zowat alle behandelingen. Als pijnbestrijdingstoestel, als kliertjesbehandeling, als toestel dat de zalf beter inbrengt, .... Voor alles was er één behandeling. En de behandeling bij al die 25 dames stopte meteen na het orgasme.”

Ze vroeg het hof, namens het slachtoffer en haar familie, om Coolsaet schuldig te verklaren en om een provisionele schadevergoeding van 7.500 euro toe te kennen.