Herfstvakantie verlengd in Franstalig België, maar Vlaanderen volgt niet

De Franse Gemeenschap en de onderwijsverstrekkers hebben donderdag beslist om de herfstvakantie te verlengen tot en met 11 november. Dat om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ziet zo’n verlening in Vlaanderen niet zitten.

Normaal gezien duurde de herfstvakantie van maandag 2 tot zondag 8 november, maar in Franstalig België wordt die nu verlengd tot en met woensdag 11 november. Dat meldt Onderwijsminister Caroline Désir (PS).

Ook in Franstalig België blijven de scholen intussen in code geel, zonder bijkomend afstandsonderwijs voor het secundair. Het hoger onderwijs kondigde eerder op de dag al aan over te gaan op code oranje vanaf maandag.

Ook in Vlaanderen?

In Vlaanderen bestaat ook al heel wat discussie over zo’n verlening. Maar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil er niet van weten. “Dat is nu niet aan de orde”, klink op zijn kabinet. “En dat omwille van de leerachterstand die nog moet weggewerkt worden. Toen de scholen enkele maanden geleden dichtgingen hebben heel wat leerlingen een achterstand opgelopen. Die is nu nog niet weggewerkt. We kunnen dus geen enkele schooldag missen.”

Maandagavond zit de Vlaamse onderwijswereld opnieuw samen met de minister. Daar zal worden geprobeerd om ‘code oranje’ te herbekijken, zodat meer leerlingen naar school kunnen.