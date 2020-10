Jonathan David bij laatste 20 genomineerden voor Golden Boy Award, net als Ansu Fati en Erling Haaland

Jonathan David, die in het tussenseizoen een recordtransfer maakte van AA Gent naar het Franse Lille, is één van de laatste twintig genomineerden voor de Golden Boy Award, de trofee voor het grootste voetbaltalent jonger dan 21 jaar die jaarlijks door de Italiaanse sportkrant Tuttosport wordt uitgereikt. Yari Verschaeren (Anderlecht) behoorde tot de laatste honderd genomineerden, maar viel intussen af, net als STVV-aanvaller Facundo Colidio.

De grote favoriet voor de eindzege is de Noorse sensatie van Borussia Dortmund Erling Haaland. Ook zijn Engelse ploegmaat bij de Borussen, Jadon Sancho, en de Canadese linksachter van Champions League-winnaar Bayern München, Alphonso Davies, lijken kanshebbers.

De voorbije jaren werden ook steevast enkele Belgen genomineerd. Onder meer Youri Tielemans, Zakaria Bakkali, Adnan Januzaj en Jason Denayer gingen Verschaeren de laatste jaren voor. Podiumplaatsen waren er voor Eden Hazard (derde in 2011), Thibaut Courtois (derde in 2012), Romelu Lukaku (tweede in 2013) en Divock Origi (tweede in 2014). Er kon nog nooit een Belg de Golden Boy Award winnen.

De Golden Boy Award wordt sinds 2003 uitgereikt. Een internationale jury van voetbaljournalisten kiest de uiteindelijke winnaar. Ronkende namen op de erelijst zijn onder meer Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) en Kylian Mbappé (2017). Vorig jaar ging de prijs naar de Portugees Joao Felix.

Overgebleven genomineerden:

Mitchel Bakker (PSG), Eduard Camavinga (Rennes), Jonathan David (Lille), Alphonso Davies (Bayern), Sergino Dest (Barcelona), Fabio Silva (Wolves), Ansu Fati (Barcelona), Phil Foden (Man City), Ferran Torres (Man City), Ryan Gravenberch (Ajax), Mason Greenwood (Man United), Erling Haaland (Dortmund), Jadon Sancho (Dortmund), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Dejan Kulusevski (Juventus), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr. (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal), Dominik Szoboszlai (RB Salzburg) en Sandro Tonali (AC Milan)

(belga)