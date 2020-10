Russische zuurstofvoorziening in ruimtestation ISS uitgevallen

Door een panne is een Russisch systeem voor zuurstofvoorziening in het Internationaal Ruimtestation ISS uitgevallen, zo heeft het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos donderdag aan het Franse persbureau AFP gezegd, eraan toevoegend dat de bemanning geen gevaar loopt.

Om 22.31 uur Belgische tijd viel in de Russische besturingsmodule Zvezda het zuurstofvoorzieningssysteem Elektron-VM uit. Een systeem in het Amerikaanse segment van de spacemeccano werkt normaal. “Niets bedreigt de veiligheid van de bemanning en het ISS”, beklemtoont Roscosmos.

De bemanning zal donderdag herstellingen in de module uitvoeren.

Woensdagmiddag hebben de Amerikaan Chris Cassidy en de Russen Anatoli Ivanitsjin plus Ivan Vagner drie nieuwkomers verwelkomd die met de Sojoez MS-17 zijn aangekomen: de Amerikaanse Kathleen Rubins, en de Russen Sergej Ryjikov alsmede Sergej Koed-Svertstjkov.

Het probleem met de Elektron is het jongste incident in het ISS nadat de bemanning in augustus een luchtlek aan boord had ontdekt. Roscosmos benadrukte destijds dat het lek niet significant was en geen gevaar opleverde.

Wel diende de bemanning die maand een weekeinde in het Russische segment te vertoeven, terwijl men in het Amerikaanse segment naar de bron van het zuurstofverlies zocht.

De bemanning denkt dat ze, aan de hand van een theezakje, nu de bron van het lek heeft gevonden, meldde Ivanitsjin. In gewichtloosheid is het theezakje in de richting van het lek gevlogen. Foto’s en videobeelden legden de vliegrichting van het ding vast.

De opvarenden krijgen volgens Roscosmos nauwkeurige instructies om het lek te repareren. Dat zou met kleefband gebeuren.