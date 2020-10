Amateurvoetballers zien (riante) premies door de neus geboord: “Sommigen verliezen extra maandloon”

De Pinte / Kapellen / Putte-Kapellen / Vosselaar / Bornem / Hingene / Mariekerke / Weert / Wintam -

Van de hoogste klasse tot vierde provinciale, alle amateurvoetbalcompetities liggen op slot. Officieel omdat de kleedkamers dicht moeten, niet ideaal in de herfst en de winter. Maar wat minstens even hard meespeelt: veel clubs stond het water sowieso al aan de lippen, met nog kleinere opbrengsten zouden ze helemaal kopje-onder gaan. Voor de voetballers zelf is het financieel géén goeie zaak. Met de premies die ze nu mislopen, moeten ze het plots met een half of heel maandloon minder doen.