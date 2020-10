De exponentiële groei van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels: als hij zo verder doet, staat hij over twee jaar tussen Pélé en Puskas

Zijn start was nog aarzelend, met elf goals in zijn eerste zes jaar als Rode Duivel. Maar de voorbije vijf jaar is er met liefst 44 goals geen houden meer aan Romelu Lukaku bij de nationale ploeg. Zijn cijfers blijven ook maar de hoogte ingaan, terwijl hij zelf zegt dat zijn piek nog moet komen. Is Lukaku nóg beter dan wij dachten, en staat hij over twee jaar tussen Pélé en Puskas?