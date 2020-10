Tiental Europese lidstaten in de bres voor uitstootreductie met 55 procent tegen 2030

Minstens twaalf Europese leiders steunen de doelstelling van de Europese Commissie om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 procent terug te dringen. De Europese staatshoofden en regeringsleiders snijden het onderwerp vanavond/donderdagavond aan tijdens het diner op de Europese top, maar voor een algemeen akkoord lijkt de tijd nog niet rijp.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders - met uitzondering van de Poolse premier - kwamen vorig jaar overeen om de Europese Unie tegen 2050 om te toveren tot een volledig klimaatneutraal continent. Om dat te bereiken moeten de tussentijdse klimaatdoelstellingen voor 2030 serieus naar boven worden bijgesteld. De Europese Commissie stelt een klimaatinspanning van minstens 55 procent voor, het Europees Parlement wil dat zelfs optillen naar 60 procent.

Het thema komt vanavond aan bod tijdens het diner van de 27 staatshoofden en regeringsleiders op een Europese top in Brussel. Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zal er de plannen van het Europees executief uit de doeken doen. “Om onze beloftes uit het klimaatakkoord van Parijs te halen en klimaatneutraliteit te bereiken in 2050, moeten we onze ambities aanscherpen naar -55 procent in 2030”, benadrukte de Duitse bij haar aankomst in de hoofdstad. “Dat is een ambitieuze doelstelling, we zijn ons daarvan bewust. Maar het is doenbaar.”

Toch komt de vergadering van vanavond zo goed als zeker nog te vroeg voor een consensus. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, wil eerst door middel van een open discussie “de belangrijkste bouwstenen identificeren om tegen eind dit jaar een beslissing te kunnen nemen over onze doelstellingen voor 2030”, zei hij bij aankomst op de top. De definitieve knoop moet pas in december worden doorgehakt.

België niet

Vooral voor lidstaten als Polen maar bijvoorbeeld ook Tsjechië liggen de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Commissie moeilijk. Die landen zijn in verhouding nog veel meer afhankelijk van fossiele brandstoffen in hun energiemix, en dus vraagt de omschakeling voor hen een veel grotere inspanning. “Wij hebben geen problemen met een klimaatdoelstelling van 55 procent, maar Tsjechië kan dat niet bereiken”, was de Tsjechische premier Andrej Babis duidelijk bij zijn aankomst op de top. Babis vertegenwoordigt er ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki, die in quarantaine zit na contact met een coronapatiënt. “Er zijn landen die misschien een bijkomende inspanning kunnen doen”, suggereerde hij.

De Europese Commissie krijgt wel de openlijke steun van minstens twaalf andere lidstaten. Elf van hen schaarden zich woensdag in een open brief op initiatief van de Franse president Emmanuel Macron achter de doelstelling van 55 procent. Naast Frankrijk gaat het om Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Letland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en Zweden. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel steunt het voorstel van de Commissie. “Duitsland wil zich daar in elk geval voor inzetten”, zei ze bij haar aankomst in Brussel.

België ondertekende de gemeenschappelijk brief niet. De nieuwe federale regering onderschrijft nochtans de klimaatdoelstellingen van de EU in haar regeerakkoord, maar volgens insiders is er nog wat masseerwerk nodig om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen van alle gewesten. Premier Alexander De Croo benadrukte bij zijn aankomst op de top alvast dat de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen van groot belang zijn, ook voor de economie. “Het is belangrijk dat ons land die trein van technologie niet mist. Ons land op zichzelf zal de wereld niet redden, maar technologie die uit ons land komt, die uit de Europese Unie komt, kan wel een zeer grote rol spelen.”