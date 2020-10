Pro League zet elitejeugdvoetbal stop vanwege corona, maar hoopt dat eerste klasse overeind blijft

Voetbal Vlaanderen besliste om de jeugd – van U6 tot U17 – ondanks de nieuwe coronacrisis toch te laten doorspelen. Maar de Pro League maakt wel één uitzondering. De elitejeugd – van de 24 profclubs – wordt stilgezet tot en met het einde van de herfstvakantie.

De elitejeugd is op basis van een jaarlijkse score onderverdeeld in twee reeksen: Elite 1 en Elite 2. En dat van de U13 tot U18. Het komt er dus op neer dat de U13, U14, U15, U16 en U18 van Club Brugge, Anderlecht, Standard, noem maar op, maar ook van 1B-clubs als Westerlo, Union en RWDM al zeker tot 8 november 2020 geen competitiewedstrijden spelen.

“Dat hebben we zelf beslist”, zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. “We vinden het immers geen goed idee om in de huidige omstandigheden gastjes van pakweg 12 jaar op de bus te zetten voor een verplaatsing van pakweg Oostende naar Genk te maken.”

De belofteploegen van de profclubs doen voorlopig wel gewoon door, aangezien zij zich net als de A-elftallen aan de protocollen van de Pro League houden.

Opnieuw zonder publiek?

Of er de komende weken nog voor een beperkt publiek kan worden gespeeld in 1A of 1B, is nog niet duidelijk. De Pro League wacht af wat de regering daar morgen over beslist. “We vinden dat alles momenteel goed verloopt, het voetbal blijkt geen grote coronabron te zijn en zowel de overheid als de virologen vinden dat wij en de clubs goed werk leveren. Maar we zien ook wat er in de buurlanden gebeurt, in Nederland zijn de fans een tijdje niet meer welkom. We zien wel wat er gebeurt. Het belangrijkste op dit moment is dat we verder kunnen blijven voetballen, dat onze competities kunnen doorlopen.”