Gelekte mails en Russische mollen: Team Trump probeert schandaal rond Hunter Biden en zijn vader te creëren

De vuilste verkiezingsstrijd ooit ging de race naar het Witte Huis worden. Team Trump lijkt nu een versnelling hoger te schakelen. Het mikpunt is Hunter Biden, zoon van uitdager Joe Biden. Aanleiding zijn gelekte mails, het onderwerp diens avonturen in Oekraïne en een tussenkomt van zijn vader. De motor erachter is Rudy Giuliani, de advocaat en fixer van Trump die al maanden samenwerkt met een Oekraïens parlementslid die een Russische spion blijkt. Gelekte e-mails, Russische mollen in de laatste weken voor de verkiezingen. Het geeft een déjà-vu.