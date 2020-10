Bastien en Lestienne speelklaar, Amallah onzeker voor topper tegen Club Brugge

Standard-trainer Philippe Montanier kan tegen Club Brugge weer rekenen op Samuel Bastien, Maxime Lestienne en in principe ook op Obbi Oulare en Felipe Avenatti. Maar er is een nieuw probleem: Selim Amallah is twijfelachtig en een handvol internationals sluit vrijdag pas aan.

Standard staat voor een serie van zeven matchen op twintig dagen tijd. De terugkeer uit blessure van Bastien en Lestienne is dus zeer welkom. “We moeten nog even zien hoe alle internationals ervoor staan”, zegt Montanier.

“Sommigen hadden verre verplaatsingen. Jans, Vanheusden en Amallah zijn vandaag (donderdag, nvdr.) teruggekomen, terwijl Laifis, Cimirot en Boljevic pas morgen aansluiten. Het zou uiteraard beter zijn als je een hele week naar zo’n match kunt toewerken, maar de kalender is nu eenmaal bomvol. Daarom willen wij iedereen in de gaten houden, zodat we die drukke periode goed doorkomen. Tegen Club Brugge zullen we alleen spelers opstellen die 100 procent fit zijn.”

Het goede nieuws voor Montanier is dat Bastien en Lestienne fit zijn voor de topper van zaterdag. Obbi Oulare en Felipe Avenatti hebben woensdag de groepstraining hervat. “Voor Jackson Muleka wordt het kort dag”, zegt de Franse T1. “We nemen geen risico’s. Amallah heeft een probleempje aan de knie, maar heel ernstig is het niet.”

Op de vorige speeldag boekten de Rouches een knappe uitzege tegen de rivalen van Charleroi (1-2). “Dat gaf vertrouwen. We speelden een complete match tegen een tegenstander met veel kwaliteit. Of een zege tegen Club Brugge een nieuw statement zou zijn? Het zou zeggen dat ons ploegje progressie heeft geboekt”, grapt de Standard-trainer.

“Club is titelkandidaat nummer één – ze wonnen drie titels in de laatste vijf jaar, geloof ik – en ook tegen ons zullen ze favoriet zijn. Het is een ploeg met veel ervaring en spelers van heel hoog niveau in zowat elke linie. Je ziet ook dat ze al lang samenspelen. Ze komen bovendien uit een goede reeks. Aan de andere kant: wij spelen thuis en gaan proberen ons eigen spel te spelen”, aldus Montanier.