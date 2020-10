“Die eerste les moest ik huilen. Dat zou ik nooit meer doen”: omstreden methode leert allerkleinsten wat te doen als ze in het water vallen

Zwemlessen voor baby’s vanaf 9 maanden, met als doel: zich kunnen redden in het water. Dat is wat instructrice Krisje De Meulemeester sinds juni aanbiedt in haar zwemschool in Schilde. En heel wat jonge ouders willen daar 780 euro voor betalen. Experts waarschuwen voor een vals gevoel van veiligheid: “Dit soort zwemlessen kan nooit toezicht vervangen, zelfs niet héél even.”

’t Is druk in het privézwembad van Aquahouse Swimschool in Schilde. Vanaf 7.30 uur ’s morgens al. Elk halfuurtje komt een nieuwe mama of papa met baby binnengewandeld. Snel omkleden en hup, het bad in ...