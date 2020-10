Chinese kleuters drinken vanaf volgende maand Belgische melk: “Gigantische markt, via Alibaba”

Chinese kleuters zullen vanaf volgende maand voor het eerst Belgische groeimelk kunnen drinken. De Oost-Vlaamse zuivelproducent Inex lanceert dan zijn vloeibare Bambix-groeimelk in China, waar ze dat product tot nu alleen maar in poedervorm kenden. “De interesse is groot”, zegt Inex-directeur Steven Dierickx. “De nieuwe afzetmarkt is meer dan welkom, want de coronacrisis heeft een grote negatieve impact op de melkexport.”