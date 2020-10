Trump boos op Twitter en Facebook om blokkeren artikel over “corrupte” familie Biden

De Amerikaanse president Donald Trump is boos op socialemediaplatforms Twitter en Facebook omdat die woensdag besloten de circulatie te beperken van een omstreden artikel over Hunter Biden, de zoon van Trumps Democratische uitdager bij de aankomende presidentsverkiezingen Joe Biden.

The New York Post, een rechtse krant van mediamagnaat Rupert Murdoch, schreef op basis van opgedoken e-mails dat Hunter Biden zo’n zes jaar geleden uitgebreid gebruik heeft gemaakt van het feit dat hij zoon was van de toenmalige vicepresident. Dat zou gebeurd zijn toen Hunter Biden werkzaam was voor de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma en zijn vader als toenmalig vicepresident verregaande invloed had op het Amerikaanse regeringsbeleid ten opzichte van Oekraïne.

Hunter en Joe Biden.

Het artikel beweert dat een “smoking gun e-mail” toont dat Hunter Biden in 2015 een ontmoeting regelde tussen zijn vader en een topman van het Oekraïense energiebedrijf waarvoor hij werkte. In een andere e-mail, in 2014, zou Hunter Biden gevraagd zijn hoe hij zijn “invloed” kon gebruiken om politieke aanvallen op het bedrijf te stoppen. De e-mails zouden gevonden zijn op een laptop die in een winkel binnengebracht werd voor herstelling, en waarop ook expliciete beelden van Hunter Biden zouden gestaan hebben. De computer zou in beslag zijn genomen door de FBI, maar de winkeleigenaar had de inhoud al doorgespeeld aan de advocaat van Rudy Giuliani. Volgens The New York Post bezorgde Giuliani de inhoud op zijn beurt aan de krant.

“Joe Biden en media zijn corrupt”

Facebook besloot de verspreiding van het verhaal te vertragen om onafhankelijke feitencheckers ernaar te laten kijken. Twitter gaf naderhand aan dat het onder meer had ingegrepen omdat de verhalen van The New York Post op gehackt materiaal gebaseerd zouden zijn, hetgeen in strijd is met de huisregels van Twitter.

Op zijn eigen Twitter-account zei president Trump het vreselijk te vinden dat Facebook en Twitter ingrepen in de verspreiding van het bericht. Dat deed hij even later ook tijdens zijn verkiezingsbijeenkomst in Des Moines, Iowa. Volgens hem zijn Hunter Biden en diens vader op heterdaad betrapt. Trump hamerde er aan het begin van zijn rally op dat de Bidenfamilie corrupt is, dat ze geld aannamen van onder meer Oekraïne, Rusland en China, en dat Joe Biden zijn vicepresidentschap daarvoor misbruikte. Volgens Trump loog Joe Biden daarover tegen het volk, moet hij zich verontschuldigen en al zijn communicatie vrijgeven. De “corrupte” media en sociale media zouden alles in de doofpot willen steken.

(Lees verder onder de tweet)

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020

Trump-woordvoerster geblokkeerd

Twitter-topman Jack Dorsey zei dat de blokkade van het New York Post-artikel beter had moeten worden uitgelegd en gecommuniceerd. Het blokkeren van een link zonder verdere uitleg noemde hij “onacceptabel”. Twitter zou ook het account van Trumps woordvoerder Kayleigh McEnany hebben geblokkeerd nadat zij het artikel van The New York Post had gedeeld.

Het campagneteam van Joe Biden ontkent dat er sprake is geweest van malversaties waarbij de presidentskandidaat en zijn zoon betrokken waren en wijst op Giuliani’s “in diskrediet gebrachte samenzweringstheorieën”.