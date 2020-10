83-jarige man overleden na aanval van eigen hond

Tremelo - Consternatie donderdagnamiddag in de buurt van natuurgebied Bolloheide in Tremelo. De 83-jarige Frans R. die op zoek was naar zijn ontsnapte hond, een cane corso, werd levenloos teruggevonden.

Het was een wandelaar die in de vroege namiddag het levenloze lichaam van de tachtiger aantrof in het bos. Volgens het parket is er geen kwaad opzet in het spel. “Een autopsie op vrijdag zal de precieze doodsoorzaak moeten uitklaren”, zegt persmagistrate Sarah Callewaert van het Leuvense parket. “Maar er is in deze geen misdrijf gepleegd.” De wetsarts, het gerechtelijk lab en de lokale recherche onderzochten het natuurgebied op de grens van Tremelo en Grootlo (Heist-op-den-Berg).

Spuitje voor hond

Omdat de precieze oorzaak van het overlijden van de man niet duidelijk is, zal vrijdag nog een autopsie worden uitgevoerd op het lichaam. Volgens het parket was de tachtiger net voor zijn overlijden op zoek naar het dier in het natuurgebied dat een populaire bestemming is bij wandelaars. Vermoedelijk is de man aangevallen door zijn hond.

In de loop van de avond werden de uitbaters van dierenasiel De Zorghoeve in Kortenaken door het parket opgevorderd om de hond te komen ophalen. “We brengen het dier momenteel naar onze contractuele veearts in Bekkevoort”, zeggen Iris en Marc Dekeyser van De Zorghoeve. “Daar zal hij in slaap gedaan worden. Het is de allereerste keer dat we zoiets moeten doen in dergelijke omstandigheden. Plezant is het niet, maar het is onze plicht.” Het koppel haalde de hond op bij de zoon van het slachtoffer die in de buurt van het bos woont.